Folge 147: Tausche IQ gegen Liebe
22 Min.Folge vom 11.11.2015Ab 12
Lara ist intelligent und erfolgreich. Genau deshalb klappt es bei ihr nie mit den Männern - glaubt sie. Zu viel IQ ist eben einfach unsexy. Doch dann lernt sie Daniel kennen, entschließt sich kurzerhand, sich als einfache Kosmetikerin auszugeben und verstrickt sich immer mehr in ihr Lügennetz.
