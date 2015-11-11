Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Tausche IQ gegen Liebe

Staffel 10Folge 147vom 11.11.2015
Joyn Plus
Tausche IQ gegen Liebe

Tausche IQ gegen LiebeJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 147: Tausche IQ gegen Liebe

22 Min.Folge vom 11.11.2015Ab 12

Lara ist intelligent und erfolgreich. Genau deshalb klappt es bei ihr nie mit den Männern - glaubt sie. Zu viel IQ ist eben einfach unsexy. Doch dann lernt sie Daniel kennen, entschließt sich kurzerhand, sich als einfache Kosmetikerin auszugeben und verstrickt sich immer mehr in ihr Lügennetz.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen