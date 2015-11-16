Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 149: Der Herzensbrecher
23 Min.Folge vom 16.11.2015Ab 12
Als Tochter eines Privatdetektivs wurde Merle Misstrauen in die Wiege gelegt. Daran scheiterten auch bislang alle ihre Beziehungen. Dann findet Merle in den Akten ihres Vaters zufällig das Foto von Moritz, einem unverschämt attraktiven, vermeintlichen Ehebrecher und kann nicht anders, als ihn vor dem gehörnten Ehemann zu warnen. Doch dabei kommt sie selbst Moritz gefährlich nah.
