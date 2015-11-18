Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 10Folge 151vom 18.11.2015
23 Min.Folge vom 18.11.2015Ab 12

Tom ist ein Hammer-Typ, denkt er zumindest. Doch eigentlich ist es mit 30 nicht wirklich cool, noch zu studieren, in einer WG zu wohnen und jede Nacht mit einer anderen Frau Party zu machen. Doch als er Anita trifft, ist alles anders. Diesmal will er, aber sie nicht. Eine Liebesnacht gibt es, dann ist sie verschwunden. Aber im Leben kommt immer alles anders und so stellt das Schicksal die Weichen und schmiedet die beiden aneinander - so unterschiedlich sie auch sind.

