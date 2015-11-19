Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 152: Die Eine oder keine
23 Min.Folge vom 19.11.2015Ab 12
Tu nur das, was dein Herz dir sagt! Aber was, wenn dein Herz dich in Schwierigkeiten bringt? Als Levi kurz vor seiner Hochzeit seine Jugendliebe Stella wiedertrifft, steht sein Leben Kopf. Soll er seine langjährige Freundin Vivian heiraten, oder seiner einstigen Flamme hinterherjagen? Als dann auch noch ein altes Geheimnis ans Tageslicht kommt, ist das Gefühlschaos perfekt.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1