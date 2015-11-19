Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Die Eine oder keine

Staffel 10Folge 152vom 19.11.2015
Joyn Plus
Die Eine oder keine

Die Eine oder keineJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 152: Die Eine oder keine

23 Min.Folge vom 19.11.2015Ab 12

Tu nur das, was dein Herz dir sagt! Aber was, wenn dein Herz dich in Schwierigkeiten bringt? Als Levi kurz vor seiner Hochzeit seine Jugendliebe Stella wiedertrifft, steht sein Leben Kopf. Soll er seine langjährige Freundin Vivian heiraten, oder seiner einstigen Flamme hinterherjagen? Als dann auch noch ein altes Geheimnis ans Tageslicht kommt, ist das Gefühlschaos perfekt.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen