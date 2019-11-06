Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Du kriegst meinen Bruder nicht

Staffel 10Folge 154vom 06.11.2019
Du kriegst meinen Bruder nicht

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 154: Du kriegst meinen Bruder nicht

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Sophie ist heute attraktiv und erfolgreich - doch das war nicht immer so. Als Teenie war sie das klassische Mobbingopfer: dicke Brille, Übergewicht und Pickel. Ihre Vergangenheit hat sie komplett verdrängt. Doch als Sophie die Verlobte ihres Bruders kennenlernt, trifft sie der Schlag, denn Nora kennt sie noch zu gut und zu schmerzlich von früher. Rechte: Sat.1

