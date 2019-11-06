Du kriegst meinen Bruder nichtJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 154: Du kriegst meinen Bruder nicht
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Sophie ist heute attraktiv und erfolgreich - doch das war nicht immer so. Als Teenie war sie das klassische Mobbingopfer: dicke Brille, Übergewicht und Pickel. Ihre Vergangenheit hat sie komplett verdrängt. Doch als Sophie die Verlobte ihres Bruders kennenlernt, trifft sie der Schlag, denn Nora kennt sie noch zu gut und zu schmerzlich von früher. Rechte: Sat.1
