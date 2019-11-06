Liebling, die Schildkröte ist wegJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 156: Liebling, die Schildkröte ist weg
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Was ist wohl einfacher? Einen Sack Flöhe zu hüten oder auf Schildkröte Mamacita aufzupassen? Langzeitstudent Sascha denkt sich, dass er den Jackpot überhaupt gezogen hat, als er von einem reichen Geschäftsmann den Job des "Schildkröten-Sitters" in dessen Villa angeboten bekommt. Sascha zieht ein und lernt Rieke kennen, die ihn für den Besitzer hält. Es dauert nicht lange, da droht Sascha aufzufliegen. Doch es kommt noch schlimmer: Mamacita ist plötzlich weg! Rechte: Sat.1
