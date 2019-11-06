Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 10Folge 156vom 06.11.2019
Folge 156: Liebling, die Schildkröte ist weg

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Was ist wohl einfacher? Einen Sack Flöhe zu hüten oder auf Schildkröte Mamacita aufzupassen? Langzeitstudent Sascha denkt sich, dass er den Jackpot überhaupt gezogen hat, als er von einem reichen Geschäftsmann den Job des "Schildkröten-Sitters" in dessen Villa angeboten bekommt. Sascha zieht ein und lernt Rieke kennen, die ihn für den Besitzer hält. Es dauert nicht lange, da droht Sascha aufzufliegen. Doch es kommt noch schlimmer: Mamacita ist plötzlich weg! Rechte: Sat.1

