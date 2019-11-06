Willkommen in der GroßstadtJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 158: Willkommen in der Großstadt
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die 24-Jährige Nina hat die Nase voll vom eintönigen Landleben. Als sie ein Praktikum bei einer renommierten Event-Agentur in München ergattert, kann sie ihr Glück kaum fassen. Schon nach kurzer Zeit punktet sie bei ihrem attraktiven Chef Klaas - und das nicht nur beruflich. Doch der Preis für den Erfolg ist hoch: Während Nina optisch vom Landei zum It-Girl wird, entfernt sie sich immer mehr von sich selbst und ihren Freunden. Ist der neue Job das wirklich wert? Rechte: Sat.1

Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1