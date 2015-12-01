Ich liebe Dich, ich liebe Dich nichtJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 160: Ich liebe Dich, ich liebe Dich nicht
23 Min.Folge vom 01.12.2015Ab 12
Hausfrau und Mutter: ein Fulltime-Job! Doch was passiert, wenn der Nachwuchs das Nest verlässt? Drillingsmutter Sandra wirft das völlig aus der Bahn. Nach 18 Jahren zu Hause fasst sie einen Entschluss: Ein neuer Job! Diese Entscheidung bringt allerdings neue Probleme mit sich und ihre Ehe gerät ins Wanken.
