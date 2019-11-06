Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 163: Eine Frau wie ich
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Als Celia Herzogs Vater bei einem Autounfall ums Leben kommt, bricht eine Welt für die 23-Jährige zusammen. Am Tag der Beerdigung trifft die Studentin in der Kapelle auf eine junge Frau, die einen Ring auf dem Sarg ihres Vaters hinterlässt - identisch mit dem Ring, den Celia zum Abitur geschenkt bekam! Was hat es mit der mysteriösen Frau auf sich und woher hat sie den Ring? Ihre Mutter mauert. Doch Celia ist fest entschlossen, die Antworten herauszufinden. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH & © Season 7, Season 10-12: Sat.1