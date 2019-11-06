Das WeihnachtswunderJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 165: Das Weihnachtswunder
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eigentlich sind Simon und Liane ein tolles Paar - wäre da nicht dieses Weihnachtsfest. Sie liebt Weihnachten. Er nicht. Als Simon zu allem Überfluss auf einer Firmenfeier den Weihnachtsmann spielen muss und am nächsten Morgen im Weihnachtsmannkostüm in einem Kuhstall aufwacht, scheint das heilige Fest zerstört. Doch es ist nur der Beginn einer abenteuerlichen Weihnachtsgeschichte. Rechte: Sat.1
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH