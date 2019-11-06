Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Das Weihnachtswunder

Staffel 10Folge 165vom 06.11.2019
Joyn Plus
Das Weihnachtswunder

Das WeihnachtswunderJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 165: Das Weihnachtswunder

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eigentlich sind Simon und Liane ein tolles Paar - wäre da nicht dieses Weihnachtsfest. Sie liebt Weihnachten. Er nicht. Als Simon zu allem Überfluss auf einer Firmenfeier den Weihnachtsmann spielen muss und am nächsten Morgen im Weihnachtsmannkostüm in einem Kuhstall aufwacht, scheint das heilige Fest zerstört. Doch es ist nur der Beginn einer abenteuerlichen Weihnachtsgeschichte. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen