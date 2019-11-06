Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Amor auf vier Pfoten

Staffel 10Folge 166vom 06.11.2019
Amor auf vier Pfoten

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 166: Amor auf vier Pfoten

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In Lilliys Leben ist Hund Testino momentan der einzige "Mann". Doch das ändert sich, als ihr die Tarot-Karten ihren Traummann vorhersagen. Sie trifft auf Alex, den sympathischen Tierarzt, und verliebt sich. Doch wegen einer Verwechslung bricht sie jeglichen Kontakt ab. Wird Lilly in Alex am Ende doch den Mann sehen, den das Schicksal ihr versprochen hatte? Rechte: Sat.1

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

