Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 111Folge 3vom 30.01.2025
Folge 3: Amor auf vier Pfoten

23 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12

In Lilliys Leben ist Hund Testino momentan der einzige "Mann". Doch das ändert sich, als ihr die Tarot-Karten ihren Traummann vorhersagen. Sie trifft auf Alex, den sympathischen Tierarzt, und verliebt sich. Doch wegen einer Verwechslung bricht sie jeglichen Kontakt ab. Wird Lilly in Alex am Ende doch den Mann sehen, den das Schicksal ihr versprochen hatte?

SAT.1
