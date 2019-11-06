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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Kein Mann für eine Nacht

Staffel 10Folge 170vom 06.11.2019
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 170: Kein Mann für eine Nacht

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die attraktive Jana glaubt schon lange nicht mehr an die große Liebe und hat sich an ihr Single-Dasein gewöhnt. Als ihre beste Freundin Susi kurz vor der Hochzeit steht, wird Jana zur Trauzeugin erklärt. An sich kein Problem. Wäre da nicht der unsympathische Niklas, mit dem sie die Hochzeit planen muss. Beide können sich gar nicht ausstehen. Mit der Zeit beginnt es jedoch gewaltig zu funken. Was Jana allerdings nicht weiß: Niklas verbirgt ein unangenehmes Geheimnis. Rechte: Sat.1

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