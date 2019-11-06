Kein Mann für eine NachtJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 170: Kein Mann für eine Nacht
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die attraktive Jana glaubt schon lange nicht mehr an die große Liebe und hat sich an ihr Single-Dasein gewöhnt. Als ihre beste Freundin Susi kurz vor der Hochzeit steht, wird Jana zur Trauzeugin erklärt. An sich kein Problem. Wäre da nicht der unsympathische Niklas, mit dem sie die Hochzeit planen muss. Beide können sich gar nicht ausstehen. Mit der Zeit beginnt es jedoch gewaltig zu funken. Was Jana allerdings nicht weiß: Niklas verbirgt ein unangenehmes Geheimnis. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-12: Sat.1 & © Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH