Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 2: Gefährliche Liebe
23 Min.Folge vom 08.01.2015Ab 12
Nach ihrer Scheidung ist Katja (36) zusammen mit ihrer besten Freundin Laura (37) seit Langem mal wieder in einem Club unterwegs. Dort trifft sie auf den attraktiven Patrice (38) Nach zwei Wochen auf Wolke Sieben steht der Antrittsbesuch bei Katjas Eltern an - und die sind alles andere als begeistert von Patrice, denn er ist Schwarzafrikaner. Auch Katja kommen allmählich Zweifel, denn eigentlich weiß sie fast nichts über Patrice. Dann ist er plötzlich spurlos verschwunden.
