Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Crazy Valentine

SAT.1Staffel 10Folge 1
Crazy Valentine

Crazy ValentineJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 1: Crazy Valentine

22 Min.Ab 12

Keine Frauen bis er sein Jura-Examen in der Tasche hat - das ist die Abmachung, die Justus (25) mit seinem Vater trifft. Dafür wird er später sein Nachfolger in der besten Kanzlei der Stadt. Eigentlich ein guter Deal und Justus ist bemüht, sich daran zu halten. Doch dann lernt er ausgerechnet am Valentinstag Nelly (23) kennen. Am Tag der Liebe soll sich sein Schicksal entscheiden ...

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

