Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 27: Prinzessin gesucht
22 Min.Folge vom 18.02.2015Ab 12
Melanies Lebenstraum platzt, als sie ihren Freund Dennis beim Seitensprung erwischt. Für Melanie heißt das: Schlussstrich und neu anfangen! Neue Stadt, neuer Job, neue Freunde. Melanie ist zum ersten Mal auf einer Düsseldorfer Karnevalsparty. Dann steht er vor ihr - Zorro! Der Rächer in Schwarz! Sofort erobert er Melanies Herz im Sturm. Es könnte ein traumhafter Start in ein neues Leben sein. Bis Melanie herausfindet, wer sich tatsächlich unter der Verkleidung verbirgt.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
