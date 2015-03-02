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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Risiken und Nebenwirkungen

Staffel 10Folge 35vom 02.03.2015
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 35: Risiken und Nebenwirkungen

23 Min.Folge vom 02.03.2015Ab 12

Werbetexter Peter Schilcher lebt in den Tag hinein. Sein einziger Ankerpunkt: Seine kleine Tochter Ellie. Für sie ist er der coolste Papa der Welt. Doch mit Ellies Mutter gibt es zunehmend Stress. Peter hält sich nicht an Abmachung und "vergisst" immer wieder Unterhaltszahlungen. Als er kurz davorsteht, das Umgangsrecht für Ellie zu verlieren, wacht er auf. Er muss dringend Geld beschaffen um den Unterhalt zu bezahlen. Für seine Tochter setzt er sogar sein Leben aufs Spiel.

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