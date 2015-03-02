Risiken und NebenwirkungenJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 35: Risiken und Nebenwirkungen
23 Min.Folge vom 02.03.2015Ab 12
Werbetexter Peter Schilcher lebt in den Tag hinein. Sein einziger Ankerpunkt: Seine kleine Tochter Ellie. Für sie ist er der coolste Papa der Welt. Doch mit Ellies Mutter gibt es zunehmend Stress. Peter hält sich nicht an Abmachung und "vergisst" immer wieder Unterhaltszahlungen. Als er kurz davorsteht, das Umgangsrecht für Ellie zu verlieren, wacht er auf. Er muss dringend Geld beschaffen um den Unterhalt zu bezahlen. Für seine Tochter setzt er sogar sein Leben aufs Spiel.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH & © Season 7, Season 10-12: Sat.1