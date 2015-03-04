Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Zusammen ist man weniger allein

Staffel 10Folge 37vom 04.03.2015
Joyn Plus
Zusammen ist man weniger allein

Zusammen ist man weniger alleinJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 37: Zusammen ist man weniger allein

23 Min.Folge vom 04.03.2015Ab 12

In ihrer Kolumne "Karolina und die Liebe" schreibt Powerfrau Karolina (38) wöchentlich über Männer, die Vorteile des Single-Daseins und das Glück der Unabhängigkeit. Doch dann stolpern kurz hintereinander zwei bemerkenswerte Menschen in ihr Leben und stellen alles auf den Kopf: Ihre neue beste Freundin Susanne (39) und der attraktive Zahnarzt Leo (38), in den sich Karolina Hals über Kopf verliebt. Alles scheint perfekt, bis Karolina herausfindet, welches Geheimnis Leo verbirgt.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen