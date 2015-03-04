Zusammen ist man weniger alleinJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 37: Zusammen ist man weniger allein
23 Min.Folge vom 04.03.2015Ab 12
In ihrer Kolumne "Karolina und die Liebe" schreibt Powerfrau Karolina (38) wöchentlich über Männer, die Vorteile des Single-Daseins und das Glück der Unabhängigkeit. Doch dann stolpern kurz hintereinander zwei bemerkenswerte Menschen in ihr Leben und stellen alles auf den Kopf: Ihre neue beste Freundin Susanne (39) und der attraktive Zahnarzt Leo (38), in den sich Karolina Hals über Kopf verliebt. Alles scheint perfekt, bis Karolina herausfindet, welches Geheimnis Leo verbirgt.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH