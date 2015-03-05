Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 10Folge 38vom 05.03.2015
Folge vom 05.03.2015

Vor neun Jahren hat Saskia Peters ihr Elternhaus verlassen und kehrte nie wieder zurück. Damals starb ihr Bruder bei einem tragischen Unfall und Saskias Vater gab ihr die Schuld daran. Jetzt muss Saskia zurück nach Hause, um ihren kranken Vater zu pflegen. Mit dabei: Ihr achtjähriger Sohn Tim. Saskia wird wieder mit der schrecklichen Geschichte konfrontiert, und auch das Geheimnis um Tims leiblichen Vater kann sie nicht länger für sich behalten, als der plötzlich vor ihr steht.

