Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 39: Maria muss weg
23 Min.Folge vom 06.03.2015Ab 12
Der Tod ihres Vaters hat Julia Wagner (38) ziemlich mitgenommen. Als ihre Mutter Maria bei ihr einziehen will, ist das Gefühlschaos perfekt. Julia liebt ihre Mutter und will ihr auch helfen, doch mit ihr unter einem Dach zu leben ist der reinste Horror. Maria mischt sich überall ein und reißt das Zepter an sich. Ganz zum Leidwesen von Julias Mann Hannes. Der will, dass seine Schwiegermutter auszieht. Am Ende steht Julia vor einer Entscheidung: Ihre Familie - oder ihre Mutter?
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH & © Season 7, Season 10-12: Sat.1