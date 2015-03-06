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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Maria muss weg

Staffel 10Folge 39vom 06.03.2015
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 39: Maria muss weg

23 Min.Folge vom 06.03.2015Ab 12

Der Tod ihres Vaters hat Julia Wagner (38) ziemlich mitgenommen. Als ihre Mutter Maria bei ihr einziehen will, ist das Gefühlschaos perfekt. Julia liebt ihre Mutter und will ihr auch helfen, doch mit ihr unter einem Dach zu leben ist der reinste Horror. Maria mischt sich überall ein und reißt das Zepter an sich. Ganz zum Leidwesen von Julias Mann Hannes. Der will, dass seine Schwiegermutter auszieht. Am Ende steht Julia vor einer Entscheidung: Ihre Familie - oder ihre Mutter?

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