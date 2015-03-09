Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 10Folge 40vom 09.03.2015
23 Min.Folge vom 09.03.2015Ab 12

Hannes (45) hat sein Leben und seine Gefühle zu 100 Prozent im Griff. Der erfolgreiche Staatsanwalt ist ein absoluter Workaholic, für ihn sind Frauen eine Abwechslung von seinem stressigen Beruf. Wie auch seine Assistentin Katharina (36), mit der er eine klare Vereinbarungen hat: Nur Sex, Treffen nur an Dienstagen und Samstagen. Doch dann stolpert eines Tages die chaotische Lilly (16) in sein Büro, behauptet seine Tochter zu sein und bringt sein Leben komplett durcheinander.

