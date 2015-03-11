Drei sind einer zu vielJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 42: Drei sind einer zu viel
23 Min.Folge vom 11.03.2015Ab 12
Die Beziehung von Marlene (31) und Yannick (32) sprüht schon lange nicht mehr vor Leidenschaft. Marlene wünscht sich trotzdem nichts mehr als endlich zu heiraten. Dann macht Yannick den langersehnten Antrag. Eigentlich müsste Marlene überglücklich sein, doch die Hochzeitsvorbereitungen laufen nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat. Dann trifft Marlene Ricarda. Plötzlich steht ihre Gefühlswelt auf dem Kopf. Kann etwas, das sich so gut anfühlt, falsch sein?
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1