Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Drei sind einer zu viel

Staffel 10Folge 42vom 11.03.2015
Folge 42: Drei sind einer zu viel

23 Min.Folge vom 11.03.2015Ab 12

Die Beziehung von Marlene (31) und Yannick (32) sprüht schon lange nicht mehr vor Leidenschaft. Marlene wünscht sich trotzdem nichts mehr als endlich zu heiraten. Dann macht Yannick den langersehnten Antrag. Eigentlich müsste Marlene überglücklich sein, doch die Hochzeitsvorbereitungen laufen nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat. Dann trifft Marlene Ricarda. Plötzlich steht ihre Gefühlswelt auf dem Kopf. Kann etwas, das sich so gut anfühlt, falsch sein?

