Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Backmischung für die Liebe

Staffel 10Folge 44vom 16.03.2015
Joyn Plus
Backmischung für die Liebe

Backmischung für die LiebeJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 44: Backmischung für die Liebe

23 Min.Folge vom 16.03.2015Ab 12

Tessas Schwester Sophia steht kurz vor der Hochzeit. Doch dann erwischt Tessa Sophias Verlobten Robin in flagranti mit einer anderen! Reumütig beteuert Robin, aus Torschlusspanik gehandelt zu haben und bittet Tessa eindringlich, ihn nicht zu verraten. Kann sie ihrer Schwester die Affäre wirklich verschweigen? Oder ist es ihre Pflicht, Sophia die Wahrheit zu sagen - auch wenn sie damit riskiert, dass die Hochzeit platzt?

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen