Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 44: Backmischung für die Liebe
23 Min.Folge vom 16.03.2015Ab 12
Tessas Schwester Sophia steht kurz vor der Hochzeit. Doch dann erwischt Tessa Sophias Verlobten Robin in flagranti mit einer anderen! Reumütig beteuert Robin, aus Torschlusspanik gehandelt zu haben und bittet Tessa eindringlich, ihn nicht zu verraten. Kann sie ihrer Schwester die Affäre wirklich verschweigen? Oder ist es ihre Pflicht, Sophia die Wahrheit zu sagen - auch wenn sie damit riskiert, dass die Hochzeit platzt?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
