Der Fehler meines LebensJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 45: Der Fehler meines Lebens
23 Min.Folge vom 17.03.2015Ab 12
Lass dich nie auf einen Patienten ein! Bisher hatte sich Sina Albrecht immer an diesen Vorsatz gehalten. Doch dann lernt die Arzthelferin bei einem Tenniskurs den charmanten Arnd kennen und verliebt sich Hals über Kopf in ihn. Als er sich nach einem Zusammenbruch untersuchen lässt, erhält er ausgerechnet in Sinas Praxis eine schreckliche Diagnose ...
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1