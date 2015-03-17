Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 10Folge 45vom 17.03.2015
23 Min.Folge vom 17.03.2015Ab 12

Lass dich nie auf einen Patienten ein! Bisher hatte sich Sina Albrecht immer an diesen Vorsatz gehalten. Doch dann lernt die Arzthelferin bei einem Tenniskurs den charmanten Arnd kennen und verliebt sich Hals über Kopf in ihn. Als er sich nach einem Zusammenbruch untersuchen lässt, erhält er ausgerechnet in Sinas Praxis eine schreckliche Diagnose ...

