Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 46: Mein Bruder, mein Hund und Eric
23 Min.Folge vom 18.03.2015Ab 12
Seit dem schrecklichen Unfalltod ihrer Eltern vor zehn Jahren sind Kati (30) und Sören Niebuhr (17) auf sich allein gestellt. Um sich voll und ganz um ihren kleinen Bruder kümmern zu können, bleibt Katis eigenes Leben oft auf der Strecke. Doch das ändert sich, als plötzlich nicht nur Hund Paulchen sondern auch der charmante Eric (33) auf der Bildfläche erscheint. Doch Sören möchte seine Schwester mit niemandem teilen - und stellt ihre Beziehung auf eine harte Probe.
