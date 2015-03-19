Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 10Folge 47vom 19.03.2015
Folge 47: Verlobung auf Umwegen

23 Min.Folge vom 19.03.2015Ab 12

Anna wartet vergeblich auf einen Heiratsantrag ihres Freundes Mark. Deshalb wird sie von ihrem irischen Vater Tom ermutigt, von einer alten Tradition Gebrauch zu machen: Am 29. Februar, dem magischen Schalttag, darf eine Frau ausnahmsweise einem Mann einen Antrag machen. So begibt sich Anna auf eine abenteuerliche Reise ans andere Ende des Landes, um Mark rechtzeitig am 29. auf einem Kongress zu überraschen. Wird Anna es rechtzeitig schaffen?

