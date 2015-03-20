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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Gekaufte Liebe

Staffel 10Folge 48vom 20.03.2015
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 48: Gekaufte Liebe

23 Min.Folge vom 20.03.2015Ab 12

Ein Leben nach der großen Liebe gibt es für Lea Klaas (23) nicht. Vor zwei Jahren starb ihr Freund Frank bei einem Autounfall. Seither ist die gemeinsame Wohnung unverändert, sogar Franks Klamotten hängen noch im Flur. Für Leas Bruder ist das kein Zustand. Immer wieder predigt er seiner Schwester, wieder Spaß am Leben zu haben - doch Lea stellt auf Durchzug. Bis ihr der charmante Marek über den Weg läuft und ihr Leben wieder lebenswert macht - dachte sie zumindest.

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