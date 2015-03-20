Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 48: Gekaufte Liebe
23 Min.Folge vom 20.03.2015Ab 12
Ein Leben nach der großen Liebe gibt es für Lea Klaas (23) nicht. Vor zwei Jahren starb ihr Freund Frank bei einem Autounfall. Seither ist die gemeinsame Wohnung unverändert, sogar Franks Klamotten hängen noch im Flur. Für Leas Bruder ist das kein Zustand. Immer wieder predigt er seiner Schwester, wieder Spaß am Leben zu haben - doch Lea stellt auf Durchzug. Bis ihr der charmante Marek über den Weg läuft und ihr Leben wieder lebenswert macht - dachte sie zumindest.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH & © Season 7, Season 10-12: Sat.1