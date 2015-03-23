Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 10Folge 49vom 23.03.2015
Folge 49: Mamas Liebling

23 Min.Folge vom 23.03.2015Ab 12

Sophie Leitner (19) hat alles, was sich ein Teenager wünscht. Teure Klamotten, ein schickes Auto - Geld ohne Ende! Ihre Mutter Rebecca ist eine reiche Verlegerin in Wien. Aus Angst vor Erpressung, Entführung und anderen Gefahren sperrt Rebecca ihre Tochter in einen goldenen Käfig. Aber Sophie will ausbrechen und normal leben. Sie zieht für das Studium nach Bochum, lernt Moritz kennen und verliebt sich. Aber für ihre neue Freiheit muss Sophie schmerzlich bezahlen!

