Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 49: Mamas Liebling
23 Min.Folge vom 23.03.2015Ab 12
Sophie Leitner (19) hat alles, was sich ein Teenager wünscht. Teure Klamotten, ein schickes Auto - Geld ohne Ende! Ihre Mutter Rebecca ist eine reiche Verlegerin in Wien. Aus Angst vor Erpressung, Entführung und anderen Gefahren sperrt Rebecca ihre Tochter in einen goldenen Käfig. Aber Sophie will ausbrechen und normal leben. Sie zieht für das Studium nach Bochum, lernt Moritz kennen und verliebt sich. Aber für ihre neue Freiheit muss Sophie schmerzlich bezahlen!
