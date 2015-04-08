Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 59: Das Herz meiner Frau
Folge vom 08.04.2015
Kai Degen (35) verliert seine Frau durch einen Schlaganfall und fällt in ein tiefes Loch. Ein Jahr lang trauert er ihr nach und ist am Boden zerstört. Eines Tages erscheint plötzlich Maja Gutland (32) in Kais Buchhandlung und zwischen beiden funkt es gewaltig. Kai lässt sich auf ein Date mit Maja ein. Alles läuft traumhaft. Als er jedoch herausfindet was beide verbindet und weshalb er sich bei Maja so geborgen fühlt, bricht erneut eine Welt für ihn zusammen.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
