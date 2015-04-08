Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Das Herz meiner Frau

Staffel 10Folge 59vom 08.04.2015
Das Herz meiner Frau

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 59: Das Herz meiner Frau

23 Min.Folge vom 08.04.2015Ab 12

Kai Degen (35) verliert seine Frau durch einen Schlaganfall und fällt in ein tiefes Loch. Ein Jahr lang trauert er ihr nach und ist am Boden zerstört. Eines Tages erscheint plötzlich Maja Gutland (32) in Kais Buchhandlung und zwischen beiden funkt es gewaltig. Kai lässt sich auf ein Date mit Maja ein. Alles läuft traumhaft. Als er jedoch herausfindet was beide verbindet und weshalb er sich bei Maja so geborgen fühlt, bricht erneut eine Welt für ihn zusammen.

