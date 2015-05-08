Verheiratet mit einem RockerJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 75: Verheiratet mit einem Rocker
23 Min.Folge vom 08.05.2015Ab 12
Seit Jahren leidet Tessa Schmitz (29) unter den Eskapaden ihres eifersüchtigen Ehemannes Rufus (30). Selbst als der Biker eine Bewährungsstrafe absitzt, gesteht sich Tessa nicht ein, dass ihre Ehe am Ende ist. Erst die Begegnung mit Bene (27) scheint ihr die Augen zu öffnen. Doch dann steht plötzlich Rufus vor der Tür. Als die Lage eskaliert und Rufus Bene bedroht, muss sich Tessa entscheiden: Hat sie den Mut, sich zum ersten Mal in ihrem Leben gegen Rufus zu stellen?
