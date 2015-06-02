Wenn Wünsche wahr werdenJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 84: Wenn Wünsche wahr werden
23 Min.Folge vom 02.06.2015Ab 12
Ella Koch (31) ist ein echter Pechvogel! Alles in ihrem Leben läuft schief. Bis sie auf eine alte Zigeunerin trifft. Ella lässt sich überreden, einen "Glückszweig" zu kaufen. Aber die anfängliche Euphorie über ihre darauf folgende Glückssträhne flacht schnell ab. Irgendetwas fehlt zum perfekten Glück. Als Ella das merkt, ist es schon fast zu spät.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH & © Season 7, Season 10-12: Sat.1