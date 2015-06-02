Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Wenn Wünsche wahr werden

Staffel 10Folge 84vom 02.06.2015
Joyn+
Wenn Wünsche wahr werden

Wenn Wünsche wahr werdenJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 84: Wenn Wünsche wahr werden

23 Min.Folge vom 02.06.2015Ab 12

Ella Koch (31) ist ein echter Pechvogel! Alles in ihrem Leben läuft schief. Bis sie auf eine alte Zigeunerin trifft. Ella lässt sich überreden, einen "Glückszweig" zu kaufen. Aber die anfängliche Euphorie über ihre darauf folgende Glückssträhne flacht schnell ab. Irgendetwas fehlt zum perfekten Glück. Als Ella das merkt, ist es schon fast zu spät.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen