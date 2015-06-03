Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 85: Bye-Bye Bella
23 Min.Folge vom 03.06.2015Ab 12
Die 34-jährige PR-Beraterin Bella Schäfer lebt für ihren Job. Ohne Freunde, ohne Partner und ohne Freizeit steuert die hübsche Powerfrau durchs Leben und bemerkt nicht mal, wie unglücklich sie eigentlich ist. Doch ihr Leben soll sich drastisch ändern, als sie wegen einer Lappalie zum Arzt muss und eine schockierende Diagnose bekommt: Bella krempelt ihr Leben komplett um. Dann erhält sie die nächste Schock-Nachricht von ihrem Arzt.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1