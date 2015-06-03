Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 10Folge 85vom 03.06.2015
23 Min.Folge vom 03.06.2015Ab 12

Die 34-jährige PR-Beraterin Bella Schäfer lebt für ihren Job. Ohne Freunde, ohne Partner und ohne Freizeit steuert die hübsche Powerfrau durchs Leben und bemerkt nicht mal, wie unglücklich sie eigentlich ist. Doch ihr Leben soll sich drastisch ändern, als sie wegen einer Lappalie zum Arzt muss und eine schockierende Diagnose bekommt: Bella krempelt ihr Leben komplett um. Dann erhält sie die nächste Schock-Nachricht von ihrem Arzt.

