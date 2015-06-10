Dr. Rebecca Prinz - Dorf braucht DoktorJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 88: Dr. Rebecca Prinz - Dorf braucht Doktor
23 Min.Folge vom 10.06.2015Ab 12
Kardiologin Dr. Rebecca Prinz kann zwar Herzen heilen - aber um ihre persönliche Herzensangelegenheit steht es eher schlecht: Sie erwischt ihren langjährigen Freund Patrick in flagranti mit einer Kollegin. Daraufhin tritt sie das Erbe ihres verstorbenen Onkels an: Sie übernimmt seine Praxis auf dem Land. Dort trifft Rebecca auf ihre Jugendliebe Marc. Job und Herz kommen sich zwischen Hühnern und Schweinen in die Quere, denn Marc ist Veterinär und teilt sich die Praxis mit ihr.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1