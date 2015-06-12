Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Rache für meine Mutter

Staffel 10Folge 90vom 12.06.2015
Rache für meine Mutter

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 90: Rache für meine Mutter

23 Min.Folge vom 12.06.2015Ab 12

Matthias Berger (40) ist Arzt aus Leidenschaft. Er ist verlobt und steht kurz davor, endlich den langersehnten Chefarztposten zu übernehmen. Für die Karriere und für seine Patienten tut er alles. Doch dann tritt plötzlich der Psychopath Roland Schiffer in sein Leben. Roland ist auf ein schmutziges Geheimnis aus Matthias Vergangenheit gestoßen und will mit allen Mitteln das Leben des Mediziners zerstören. Jetzt beginnt für Matthias und seine Verlobte der blanke Terror!

