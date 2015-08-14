Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 93: Die Prophezeiung
23 Min.Folge vom 14.08.2015Ab 12
Eine Wahrsagerin prophezeit Nadja, dass sie bald auf ihren Traummann treffen wird. Und nicht nur das - sie nennt sogar seinen Namen: Jonas Hutmacher! Nadja tut das Ganze als Humbug ab. Doch eine Durchsage am Bahnhof lässt sie aufhorchen: "Herr Jonas Hutmacher wird zum Informationsschalter gebeten ..."
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-12: Sat.1 & © Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH