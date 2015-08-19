Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 96: Ein zweites Leben
23 Min.Folge vom 19.08.2015Ab 12
Womanizer Luca (28) landet nach einer verunglückten Sportprüfung mit der vorläufigen Diagnose Querschnittslähmung im Krankenhaus. Alle bisherigen Eroberungen wenden sich ab. Die einzige Person, die zu ihm hält, ist seine Mitbewohnerin Imke (24). Doch die verkörpert alle Eigenschaften, die Aufreißer Luca bei Frauen hasst. Und Luca müsste über seinen Schatten springen, um nicht zum ersten Mal alleine dazustehen.
