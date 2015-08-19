Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ein zweites Leben

Staffel 10Folge 96vom 19.08.2015
Ein zweites Leben

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 96: Ein zweites Leben

23 Min.Folge vom 19.08.2015Ab 12

Womanizer Luca (28) landet nach einer verunglückten Sportprüfung mit der vorläufigen Diagnose Querschnittslähmung im Krankenhaus. Alle bisherigen Eroberungen wenden sich ab. Die einzige Person, die zu ihm hält, ist seine Mitbewohnerin Imke (24). Doch die verkörpert alle Eigenschaften, die Aufreißer Luca bei Frauen hasst. Und Luca müsste über seinen Schatten springen, um nicht zum ersten Mal alleine dazustehen.

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

