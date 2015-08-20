Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ausgerechnet Alex

Staffel 10Folge 97vom 20.08.2015
Joyn Plus
Ausgerechnet Alex

Ausgerechnet AlexJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 97: Ausgerechnet Alex

23 Min.Folge vom 20.08.2015Ab 12

Rebeccas (29) Traummann Alex und ihre allerbeste Freundin Marcella stehen kurz vor der Hochzeit. Nach einer feuchtfröhlichen Geburtstagsparty gesteht Alex ihr jedoch, dass auch er sie seit Jahren liebt. Ein Kuss und eine Nacht lassen Rebecca alles vergessen. Den Ausrutscher könnte man am nächsten Morgen auf den Alkohol schieben, aber nüchtern sind die Gefühle immer noch da und nun noch stärker als je zuvor.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen