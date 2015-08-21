Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 98: Plötzlich Eltern
23 Min.Folge vom 21.08.2015Ab 12
Mit 16 Mama? Das kennt Hebamme Tanja nur zu gut. Sie hat oft mit werdenden Teenie-Müttern zu tun - und: Sie ist selbst mit 16 Mutter geworden. Doch als ihre erst 14-jährige Tochter Mia schwanger werden will, läuten bei Tanja alle Alarmglocken! Mit einer Babypuppe sollen Mia und der potentielle Kindsvater für den Ernstfall proben. Doch entgegen Tanjas Erwartungen wird nicht die Puppe zum Problem.
