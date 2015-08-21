Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Plötzlich Eltern

Staffel 10Folge 98vom 21.08.2015
Plötzlich Eltern

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 98: Plötzlich Eltern

23 Min.Folge vom 21.08.2015Ab 12

Mit 16 Mama? Das kennt Hebamme Tanja nur zu gut. Sie hat oft mit werdenden Teenie-Müttern zu tun - und: Sie ist selbst mit 16 Mutter geworden. Doch als ihre erst 14-jährige Tochter Mia schwanger werden will, läuten bei Tanja alle Alarmglocken! Mit einer Babypuppe sollen Mia und der potentielle Kindsvater für den Ernstfall proben. Doch entgegen Tanjas Erwartungen wird nicht die Puppe zum Problem.

