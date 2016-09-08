Lilly - Stimme der LiebeJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 100: Lilly - Stimme der Liebe
25 Min.Folge vom 08.09.2016Ab 12
Die 18-jährige Lilly lebt bei ihrer Stiefmutter Susanne und deren Töchtern, die sie schamlos als Hausangestellte ausnutzen. Dennoch fügt Lilly sich ihrem Schicksal. Als eines Tages der wohlhabende Gasthofbesitzer Achim und sein Sohn Valentin auftauchen, verliebt Lilly sich in den jungen Mann. Doch der hat nur Augen für Lillys Stiefschwestern.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1