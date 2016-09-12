Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 101: Das fliegende Auge
23 Min.Folge vom 12.09.2016Ab 12
Die 34-jährige Paula leidet unter einer Angststörung, die ihr ganzes Leben kontrolliert. Sie ist gefangen in ihren eigenen vier Wänden. Als sie eine Drohne geschenkt bekommt, steuert sie ihr "fliegendes Auge" über das Haus ihrer Nachbarn - und macht eine gefährliche Entdeckung.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-12: Sat.1 & © Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH