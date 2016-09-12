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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Das fliegende Auge

Staffel 11Folge 101vom 12.09.2016
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 101: Das fliegende Auge

23 Min.Folge vom 12.09.2016Ab 12

Die 34-jährige Paula leidet unter einer Angststörung, die ihr ganzes Leben kontrolliert. Sie ist gefangen in ihren eigenen vier Wänden. Als sie eine Drohne geschenkt bekommt, steuert sie ihr "fliegendes Auge" über das Haus ihrer Nachbarn - und macht eine gefährliche Entdeckung.

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