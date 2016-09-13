Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Lost an der Tanke

Staffel 11Folge 102vom 13.09.2016
Lost an der Tanke

Folge 102: Lost an der Tanke

23 Min.Folge vom 13.09.2016Ab 12

Erholungsurlaub? Fehlanzeige! Statt in ein Hotel mit Pool will Trixis Ehemann Wolf lieber mit einem klapprigen Wohnmobil zu einem Campingplatz in Italien. Der erste Streit lässt nicht lange auf sich warten und nach dem Tankstopp fährt Wolf plötzlich ohne Trixi weiter. Absicht oder Versehen? Für beide beginnt nun eine Odyssee, die ihre Ehe auf eine harte Probe stellt.

