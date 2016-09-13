Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 102: Lost an der Tanke
23 Min.Folge vom 13.09.2016Ab 12
Erholungsurlaub? Fehlanzeige! Statt in ein Hotel mit Pool will Trixis Ehemann Wolf lieber mit einem klapprigen Wohnmobil zu einem Campingplatz in Italien. Der erste Streit lässt nicht lange auf sich warten und nach dem Tankstopp fährt Wolf plötzlich ohne Trixi weiter. Absicht oder Versehen? Für beide beginnt nun eine Odyssee, die ihre Ehe auf eine harte Probe stellt.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
