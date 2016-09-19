In die Enge getriebenJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 105: In die Enge getrieben
23 Min.Folge vom 19.09.2016Ab 12
Nadine leidet unter Klaustrophobie. Die Versicherungsangestellte hat dies bisher vor ihrem Umfeld verheimlichen können. Als die 32-Jährige an ihrem Arbeitsplatz überfallen wird, schafft sie es aufgrund ihrer Angststörung nicht, dem Täter in den Aufzug zu folgen und gerät selbst in Verdacht.
