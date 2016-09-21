Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 107: Fremde in der Stadt
23 Min.Folge vom 21.09.2016Ab 12
Jana wird Zeugin, wie ein Flüchtlingspaar angegriffen wird. Doch die 54-Jährige hält sich aus Angst aus der Sache raus. Vom schlechten Gewissen getrieben versucht sie der Familie im Flüchtlingsheim zu helfen. Doch nun gerät Jana zwischen die Fronten: denn die Nachbarschaft will die Fremden aus der Stadt vertreiben.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1