Staffel 11Folge 107vom 21.09.2016
Folge 107: Fremde in der Stadt

23 Min.Folge vom 21.09.2016Ab 12

Jana wird Zeugin, wie ein Flüchtlingspaar angegriffen wird. Doch die 54-Jährige hält sich aus Angst aus der Sache raus. Vom schlechten Gewissen getrieben versucht sie der Familie im Flüchtlingsheim zu helfen. Doch nun gerät Jana zwischen die Fronten: denn die Nachbarschaft will die Fremden aus der Stadt vertreiben.

