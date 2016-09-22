Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 108: Liebe und Lüge
23 Min.Folge vom 22.09.2016Ab 12
Krankenschwester Wanda findet ihren Freund am frühen Morgen mit einer Kopfwunde in seinem Auto. Er verhält sich seltsam und will nicht sagen, was passiert ist. Kurz darauf begegnet Wanda im Krankenhaus dem schwerverletzten Mark. Wanda kommt ein schlimmer Verdacht. Doch sie weiß noch lange nicht alles.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1