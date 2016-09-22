Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 108vom 22.09.2016
Folge 108: Liebe und Lüge

23 Min.Folge vom 22.09.2016Ab 12

Krankenschwester Wanda findet ihren Freund am frühen Morgen mit einer Kopfwunde in seinem Auto. Er verhält sich seltsam und will nicht sagen, was passiert ist. Kurz darauf begegnet Wanda im Krankenhaus dem schwerverletzten Mark. Wanda kommt ein schlimmer Verdacht. Doch sie weiß noch lange nicht alles.

