Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ein Engel für Tom

Staffel 11Folge 116vom 05.10.2016
Joyn Plus
Ein Engel für Tom

Ein Engel für TomJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 116: Ein Engel für Tom

22 Min.Folge vom 05.10.2016Ab 12

Tom wird mitten auf einem belebten Platz von einem Trickbetrüger bestohlen. Der 20-Jährige jagt dem Täter nach und stellt ihn. Als die Situation eskaliert und Tom um sein Leben fürchten muss, taucht plötzlich Schutzengel Rapahael auf und der Täter flüchtet. Kurz darauf erkennt Tom, dass die Begegung kein Zufall war. Denn Engel Raphael verfolgt ein ganz bestimmtes Ziel.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen