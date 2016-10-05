Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 116: Ein Engel für Tom
22 Min.Folge vom 05.10.2016Ab 12
Tom wird mitten auf einem belebten Platz von einem Trickbetrüger bestohlen. Der 20-Jährige jagt dem Täter nach und stellt ihn. Als die Situation eskaliert und Tom um sein Leben fürchten muss, taucht plötzlich Schutzengel Rapahael auf und der Täter flüchtet. Kurz darauf erkennt Tom, dass die Begegung kein Zufall war. Denn Engel Raphael verfolgt ein ganz bestimmtes Ziel.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1