Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 117: Es ist Liebe F+++
23 Min.Folge vom 06.10.2016Ab 12
Ihren ersten eigenen Fall hätte sich Jung-Anwältin Kerstin leichter vorgestellt. Ihr Mandant soll in eine Behindertenwerkstatt eingebrochen sein. Um dessen Unschuld zu beweisen, setzt Kerstin alle Hoffnung auf den einzigen Zeugen. Doch der leidet ausgerechnet am Tourette-Syndrom.
