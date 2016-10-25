Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 124vom 25.10.2016
23 Min.Folge vom 25.10.2016Ab 12

Merles 16-jährige Tochter Sina ist schwanger und möchte das Kind abtreiben. Sina bittet ihre Mutter, die Zustimmungserklärung zu unterschreiben. Doch Merle hadert mit ihrer Entscheidung. Als das Schicksal kurz darauf erbarmungslos zuschlägt, muss Merle eine viel bedeutsamere Entscheidung fallen.

