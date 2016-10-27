Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Dickes Blut

Staffel 11Folge 126vom 27.10.2016
Dickes Blut

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 126: Dickes Blut

Folge vom 27.10.2016Ab 12

Bei einer Stammzellenspende erfährt der 35-jährige Mark, dass es eine ungewöhnlich hohe Übereinstimmung seiner genetischen Merkmale mit einer ihm unbekannten Patientin gibt - wie bei Zwillingen. Zusammen mit seiner Ehefrau macht sich Mark auf die Suche nach seinen Wurzeln und kommt einem Geheimnis auf die Spur.

