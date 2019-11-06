Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Friedas letzter Brief

Staffel 11Folge 13vom 06.11.2019
Joyn+
Friedas letzter Brief

Friedas letzter BriefJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 13: Friedas letzter Brief

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Dirk führte als Grafikdesigner ein Leben auf der Überholspur. Bis seine Frau ihn von heute auf morgen verlässt. Seitdem jobbt Dirk als Taxifahrer und lässt sich immer mehr gehen. Doch dann ändert sich alles: Dirk findet 20.000 Euro in seinem Taxi und könnte sich damit einen Neustart finanzieren. Was aber wenn diejenige, der das Geld zusteht, es dringender braucht? Kann Dirk die richtige Entscheidung treffen? Rechte: Sat.1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen