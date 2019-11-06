Friedas letzter BriefJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 13: Friedas letzter Brief
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Dirk führte als Grafikdesigner ein Leben auf der Überholspur. Bis seine Frau ihn von heute auf morgen verlässt. Seitdem jobbt Dirk als Taxifahrer und lässt sich immer mehr gehen. Doch dann ändert sich alles: Dirk findet 20.000 Euro in seinem Taxi und könnte sich damit einen Neustart finanzieren. Was aber wenn diejenige, der das Geld zusteht, es dringender braucht? Kann Dirk die richtige Entscheidung treffen? Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH & © Season 7, Season 10-12: Sat.1