Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 136: Vergiss mein nicht
23 Min.Folge vom 15.11.2016Ab 12
Die 41-jährige Nicole vergisst immer häufiger alltägliche Dinge. Ihre Situation verschlimmert sich, als sie dadurch noch Stress mit ihrem Chef bekommt. Dann die Schockdiagnose: Sie hat Alzheimer. Nicole möchte die Krankheit vorerst vor ihrer Familie verheimlichen. Doch das führt beinahe zur Katastrophe.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH & © Season 7, Season 10-12: Sat.1