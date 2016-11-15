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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Vergiss mein nicht

Staffel 11Folge 136vom 15.11.2016
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 136: Vergiss mein nicht

23 Min.Folge vom 15.11.2016Ab 12

Die 41-jährige Nicole vergisst immer häufiger alltägliche Dinge. Ihre Situation verschlimmert sich, als sie dadurch noch Stress mit ihrem Chef bekommt. Dann die Schockdiagnose: Sie hat Alzheimer. Nicole möchte die Krankheit vorerst vor ihrer Familie verheimlichen. Doch das führt beinahe zur Katastrophe.

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